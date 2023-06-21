РФ запустила фейк про нібито спалення Біблії українським військовим

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Роспропаганда намагається маніпулювати аудиторіями: російською – для якої знищення священної книги пояснюється тим, що вона написана російською мовою. Західною – як підтвердження власного наративу про те, що "українці – сатаністи", - пише ЦПД.

Мета росіян - це дискредитація України та демонізація ЗСУ.

"Таким чином, роспропаганда "викриває українські злочини", щоб виправдати напад Росії на сусідню державу та домогтися припинення військової допомоги країні, яка не має "європейських цінностей", - йдеться у матеріалі.

Фото: ЦПД