РФ запустила фейк про нібито спалення Біблії українським військовим
Російські Telegram-канали поширюють фейк-відео з нібито українським військовим, який спалює Біблію
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Роспропаганда намагається маніпулювати аудиторіями: російською – для якої знищення священної книги пояснюється тим, що вона написана російською мовою. Західною – як підтвердження власного наративу про те, що "українці – сатаністи", - пише ЦПД.
Мета росіян - це дискредитація України та демонізація ЗСУ.
"Таким чином, роспропаганда "викриває українські злочини", щоб виправдати напад Росії на сусідню державу та домогтися припинення військової допомоги країні, яка не має "європейських цінностей", - йдеться у матеріалі.
Фото: ЦПД
- Центр протидії дезінформації також опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 20 червня.
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