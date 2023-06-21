Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 червня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "ЗСУшники шукають нові способи “відкосити” від наступу на Запорізькому напрямку — ламають техніку і калічать себе, щоб не вирушати на забій", - заявили редактори ворожого порталу Readovka.

Дезінформація: "Фото Буданова – це діпфейк чи фотошоп, адже родимка Буданова, яка зникає, неприродне положення рук і вираз обличчя, що не змінюється, на думку людей, говорять про те, що фото несправжнє", – пише ворожий TG-канал RT.

Фейк: "В Україні викопують старі могили, щоб звільнити місце для солдатів, які нещодавно загинули", - пише The New York Times.