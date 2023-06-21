Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 20 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 20 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 червня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "ЗСУшники шукають нові способи “відкосити” від наступу на Запорізькому напрямку — ламають техніку і калічать себе, щоб не вирушати на забій", - заявили редактори ворожого порталу Readovka.
Дезінформація: "Фото Буданова – це діпфейк чи фотошоп, адже родимка Буданова, яка зникає, неприродне положення рук і вираз обличчя, що не змінюється, на думку людей, говорять про те, що фото несправжнє", – пише ворожий TG-канал RT.
Фейк: "В Україні викопують старі могили, щоб звільнити місце для солдатів, які нещодавно загинули", - пише The New York Times.
- 20 червня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова опублікувала фото з зустрічі очільника ГУР Кирила Буданова з послом Японії Мацудою Кунінорі, таким чином спростувавши фейк Росії про "хворобу" глави розвідки.
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