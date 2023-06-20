Фото вона опублікувала у Facebook.

Вона розповіла, що під час зустрічі посадовці обговорили співпрацю з послом Японії, а також наголосила, що Кирило Буданов живий та здоровий, попри фейки РФ.

"Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі.

Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові", - йдеться у повідомленні.

Фейк про хворобу Буданова

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, нібито 29 травня РФ обстріляла будівлю Головного управління розвідки України, внаслідок чого було "поранено" Кирила Буданова. За словами російських видань, очільника розвідки доправили до Німеччини на лікування, де він "знаходився у тяжкому стані".

Пізніше ворожі медіа, нібито посилаючись на матеріал німецького видання Stern заявили, що глава ГУР "перебуває у комі". Видання спростувало існування цього матеріалу та заявило, що це фейк російських пропагандистів.

Сам Кирило Буданов 20 червня висміяв фейки російської пропаганди.



"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - прокоментував глава ГУР.