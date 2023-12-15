РФ запустила кілька груп "шахедів" курсом на захід і північний захід. Ситуація ввечері 15 грудня
Ввечері п'ятниці, 15 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного та північного напрямків
Про загрозу ударних БПЛА на Запоріжжі повідомили о 21:19. Група рухалась у напрямку Дніпропетровщини.
Після цього стало відомо, що декілька груп "шахедів" зафіксували на півночі України.
"Декілька груп ударних БПЛА з північно-східного напрямку, курсом на Краснопільський район Сумської області", - йдеться у повідомленні за 21:47.
О 22:08 стало відомо, що одна з груп перебувала над Охтирським районом і рухалась курсом на Полтавщину, а інша в Лебединському районі - у західному напрямку.
Ближче до 22:30 нові БПЛА зафіксували у Херсонській області.
Станом на 23:33 відомо про декілька груп "шахедів" у різних частинах України:
- У Чернігівській області (район Ніжина) та на межі Сумської та Чернігівської областей - курс західний.
- Декілька груп в Яготинському районі Київської області - курс західний.
- На Миколаївщині - курс західний/північно-західний.
- У Кіровоградській області - курс північно-західний (Кропивницький).
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