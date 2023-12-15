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РФ запустила кілька груп "шахедів" курсом на захід і північний захід. Ситуація ввечері 15 грудня

15 грудня, 2023 п'ятниця
23:42
Війна з Росією сирена

Ввечері п'ятниці, 15 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного та північного напрямків

Про загрозу ударних БПЛА на Запоріжжі повідомили о 21:19. Група рухалась у напрямку Дніпропетровщини.

Після цього стало відомо, що декілька груп "шахедів" зафіксували на півночі України. 

"Декілька груп ударних БПЛА з північно-східного напрямку, курсом на Краснопільський район Сумської області", - йдеться у повідомленні за 21:47.

О 22:08 стало відомо, що одна з груп перебувала над Охтирським районом і рухалась курсом на Полтавщину, а інша в Лебединському районі - у західному напрямку.

Ближче до 22:30 нові БПЛА зафіксували у Херсонській області.

Станом на 23:33 відомо про декілька груп "шахедів" у різних частинах України:

  • У Чернігівській області (район Ніжина) та на межі Сумської та Чернігівської областей - курс західний.
  • Декілька груп в Яготинському районі Київської області - курс західний.
  • На Миколаївщині - курс західний/північно-західний.
  • У Кіровоградській області - курс північно-західний (Кропивницький).

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