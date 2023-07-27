Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району", - пише очільник області.

Від російського удару загинула 74-річна жінка. Також постраждали мирні мешканки 35, 81 та 71 років, а також 74-річний чоловік. Стан потерпілих середній.

Фото: Олег Синєгубов

Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим будинком. Домівка пошкоджена, в одній з квартир обвалилася стіна. Також постраждав сусідній 9-поверховий будинок.

Крім того, уночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у селищі Великий Бурлук, сталася пожежа. Будівля зазнала пошкоджень.

Фото: Олег Синєгубов