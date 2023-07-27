РФ завдала удару керованою авіабомбою по Куп'янському району: загинула жінка, четверо поранені
У ніч на 27 липня російські війська ударили по селищу в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок обстрілу загинула літня жінка, чотири людини отримали поранення
Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району", - пише очільник області.
Від російського удару загинула 74-річна жінка. Також постраждали мирні мешканки 35, 81 та 71 років, а також 74-річний чоловік. Стан потерпілих середній.
Фото: Олег Синєгубов
Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим будинком. Домівка пошкоджена, в одній з квартир обвалилася стіна. Також постраждав сусідній 9-поверховий будинок.
Крім того, уночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у селищі Великий Бурлук, сталася пожежа. Будівля зазнала пошкоджень.
Фото: Олег Синєгубов
- Вночі 26 липня росіяни атакували Первомайський Харківської області, використовуючи дрони-камікадзе - є влучання у промислові об'єкти.
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