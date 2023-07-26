Росія атакувала Харківщину "шахедами": є влучання у промислові об'єкти

Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв у телеграм.

Він зазначив, що ворог атакував "шахедами" промислові об'єкти громади, внаслідок чого там виникла пожежа.

"Працюють рятувальники. Інформація про жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!" - заявив Бакшеєв.