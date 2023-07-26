Росія атакувала Харківщину "шахедами": є влучання у промислові об'єкти
Вночі 26 липня росіяни атакували Первомайську громаду Харківської області, використовуючи дрони-камікадзе - є влучання у промислові об'єкти
Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв у телеграм.
Він зазначив, що ворог атакував "шахедами" промислові об'єкти громади, внаслідок чого там виникла пожежа.
"Працюють рятувальники. Інформація про жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!" - заявив Бакшеєв.
- Упродовж минулої доби 24 липня російська армія завдала ударів по 13 областях України, унаслідок чого троє людей загинули, ще 15 - отримали поранення.
- 25 липня російська армія завдала ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілу села Токарівка загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення у селищі Комишани.
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