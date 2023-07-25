Про це повідомили в обласних військових адміністраціях регіонів.

Київщина: вночі ворог атакував регіон БПЛА. відпрацювала ППО. За попередніми даними влучань не зафіксовано, падінь уламків в межах населених пунктів немає, постраждалі та поранені відсутні. Після падіння уламків в полі пожежу ліквідували.

Житомирщина: росіяни атакували область дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Полтавщина: під час нічної атаки на території області сили ППО збили ворожий безпілотник. Інші дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Черкаська: минулої ночі ворог також атакував область БПЛА: два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній сільськогосподарський ангар. Минулося без потерпілих і пожеж.

Чернігівщина: за добу РФ здійснила 6 обстрілів по Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській громадах. Минулося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці рашисти обстріляли 4 населених пункти у Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області. За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП. У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, господарчі споруди.

Дніпропетровщина: двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району, внаслідок чого пошкоджені 2 приватні будинки й 3 господарські споруди. Минулося без постраждалих. Також вчора під ворожим ударом була Синельниківщина - надвечір російська армія вгатила з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів, там терористи цілили по полю з пшеницею. Дивом пожежі вдалося уникнути. На щастя, минулося й без жертв.

Запорізька область: ворог завдав 70 ударів по 19 населених пунктах області.Зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, 2 обстріли з РСЗВ по Степовому та Новодарівці, а також 2 удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному. Внаслідок ворожого обстрілу у місті Гуляйполе загинула 82-річна жінка.

Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу села Піщане Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 і 48 років. Їхній стан легкий. Також учора ворог з мінометів обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Знищено майно ГУ Нацполіції в Луганській області. Постраждалих серед особового складу немає.

Луганщина: минулої доби ворожа авіація працювала поблизу Білогорівки. Від артилерійського вогню знов постраждали Невське та Білогорівка.

Донеччина: росіяни здійснили 16 обстрілів населених пунктів Авдіївка, Часів Яр, Лиман, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Курахове, сіл Дружба, Нью-Йорк, Велика Новосілка, застосувавши авіаудари "КАБ-250", РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами, артилерію. За добу по області 2 загиблих, у тому числі - десятирічна дитина, та 10 поранених, серед них четверо - діти.

Миколаївщина: вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 46 обстрілів, влучив у райони 27 населених пунктів області, зокрема, у систему життєзабезпечення школи та торговельне приміщення у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Берислава 2 людини дістали поранення.