У столиці та низці областей загроза повітряної атаки: на Київщині працює ППО
У Києві та низці областей України у ніч на 25 липня оголошено повітряну тривогу, на підступах до столиці працює ППО
У Києві та низці областей України у ніч на 25 липня оголошено повітряну тривогу, на підступах до столиці працює ППО
Про це інформує мапа тривог.
У столиці тривогу оголосили близько 2-ї години.
Повітряну тривогу також оголошено у низці областей на сході, півночі, півдні і в центрі України.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у східних областях. У решті регіонів існує загроза використання ворогом ударних безпілотників.
О 02:18 у КМВА повідомили про роботу ППО в області.
Згодом ПС ЗСУ оголосили небезпеку атаки безпілотників у напрямку західних областей України, де також була оголошена повітряна тривога.
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