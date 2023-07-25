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У столиці та низці областей загроза повітряної атаки: на Київщині працює ППО

25 липня, 2023 вiвторок
02:10
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

У Києві та низці областей України у ніч на 25 липня оголошено повітряну тривогу, на підступах до столиці працює ППО

У Києві та низці областей України у ніч на 25 липня оголошено повітряну тривогу, на підступах до столиці працює ППО

Про це інформує мапа тривог.

У столиці тривогу оголосили близько 2-ї години.

Повітряну тривогу також оголошено у низці областей на сході, півночі, півдні і в центрі України.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у східних областях. У решті регіонів існує загроза використання ворогом ударних безпілотників.

О 02:18 у КМВА повідомили про роботу ППО в області.

Згодом ПС ЗСУ оголосили небезпеку атаки безпілотників у напрямку західних областей України, де також була оголошена повітряна тривога.

ППО
Київщина
безпілотник
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