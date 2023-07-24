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Унаслідок атаки РФ 23 липня в Одесі пошкоджено щонайменше 61 будівлю, 146 квартир містян

24 липня, 2023 понедiлок
18:55
Війна з Росією на фото люди розбирають завали будинків в Одесі. Наслідки обстрілу 23 липня 2023 року

За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки Росії 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зафіксовано пошкодження 146 квартир одеситів і щонайменше 28 об'єктів культурної спадщини

Про це повідомили на офіційному сайті Одеси.

Комунальники проводять першочергові протиаварійні заходи: розбирають завали, розчищають дороги та проходи у дворах. Також комунальні служби фіксують пошкодження у квартирах одеситів для того, щоб вони змогли отримати матеріальну допомогу з міського бюджету.

Окрім того, відповідні служби складають акти про пошкодження на 28 постраждалих пам’ятниках – об’єктах культурної спадщини. 

У міській раді нагадали, що одесити можуть також оформити державну допомогу "Є-відновлення" через застосунок Дія.

Ракетний обстріл Одеси 23 липня

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, багатоквартирні будинки. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".
Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що росіяни під час ракетної атаки по Одесі пошкодили консульську будівлю Греції. Лише три дні тому терористи вдарили по консульству Китаю.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. Найближчими днями організація планує відправити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

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