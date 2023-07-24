Про це повідомили у Харківській ОВА.

Зазначається, що у результаті ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травми отримали дві жінки - 31 та 48 років.

В ОВА заявляють, що, за даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.

Крім того, через російський обстріл селища міського типу Дворічна травмувався 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.