Російські війська обстріляли Харківщину: поранено 4 людини, серед них дитина
У понеділок, 24 липня, російські військові завдали ударів по населених пунктах Піщане та Дворічна Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу 4 людей отримали поранення, серед них - 12-річна дитина
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Зазначається, що у результаті ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травми отримали дві жінки - 31 та 48 років.
В ОВА заявляють, що, за даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.
Крім того, через російський обстріл селища міського типу Дворічна травмувався 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.
- За добу 23 липня російські військові завдали ударів по дев'яти регіонах України. Внаслідок обстрілів щонайменше 9 людей отримали поранення.
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