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Армія РФ обстріляла 9 регіонів України за добу: поранені 9 людей

24 липня, 2023 понедiлок
10:25
Війна з Росією обстріл Одеси

За добу неділі, 23 липня, російські військові завдали ударів по дев'яти регіонах України. Внаслідок обстрілів щонайменше 9 людей отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог тричі обстріляв область, зокрема завдав ударів із мінометів по Семенівській громаді та з артилерії по Новгород-Сіверській громаді. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці російська армія обстріляла 4 населених пункти у Білопільській, Хотинській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Попередньо - без жертв та руйнувань. Також учора протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів прикордоння, постраждали 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області. За попередніми даними, людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Дніпропетровщина: вчора росіяни з РСЗВ вдарили по Великомихайлівській та застосували важку артилерію по Марганецькій громадах. За медичною допомогою з легкими пораненнями звернулася одна людина. Крім цього, ворог спрямовував БпЛА на Нікопольський район, сили ППО успішно його приземлили. Також учора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району, застосувавши важку артилерію. Обійшлося без загиблих та поранених.

Запорізька область: за минулу добу 86 артилерійські удари прийшлися по Гуляйполю, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Степногірську, Степовому та іншим прифронтовим селам. Також військові РФ поцілили з БПЛА по Новоандріївці та обстріляли з РСЗВ Новодарівку. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. 

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань і Ветеринарне Харківського району, Бударки й Гатище Чугуївського району. Також на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка.

Вчора внаслідок удару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 по селу Кучерівка Куп'янського району пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала 70-річна жінка. У селі Петропавлівка внаслідок удару пошкоджено 2 приватні будинки, а у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі агрофірми. Крім цього, пізно ввечері з РСЗВ ворог обстріляв місто Куп’янськ, пошкоджено приватний будинок, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Луганщина: на Кремінщині та Сватівщині наші Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище. Важкі бої точаться на декількох ділянках фронту, противник веде обстріли сіл Невське та Білогорівки. Авіаційних ударів росіяни завдали по Серебрянському лісництву. 

Донеччина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів регіону, застосувавши РСЗВ "Смерч" та артилерію. Рашисти обстріляли населені пункти Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Очеретине, Кліщіївка.  Пошкоджено житловий будинок, будинок культури, службовий автомобіль ДСНС, волонтерський пожежний автомобіль, 2 цивільних автомобілі, магазин. Дані щодо наслідків уточнюються. 

Одещина: рашисти вчергове атакували цієї ночі область. На цей раз під прицілом портова інфраструктура річки Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО.
Внаслідок нічної атаки постраждали шестеро людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє - з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Також через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку ліквідували.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 58 обстрілів, 2 з них - по Херсону. Ворог влучив в райони 24 населених пунктів області. Крім цього, надвечір окупанти вдарили по Одрадокам’янці та влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка, її доставили до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітки та ноги. 

  • 23 липня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого зруйновано міський Палац культури, який був місцем для надання медичної та гуманітарної допомоги мешканцям.
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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