Про це наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на 08:00 він заявив про шістьох постраждалих.

"До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі", - сказав Кіпер.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

До цього Оперативне командування "Південь" повідомляло, що цієї ночі майже 4-х годинну атаку дронами Shahed-136 було спрямовано по портовій інфраструктурі Дунаю. Сили ППО знищили 3 російські безпілотники.

Також у командуванні опублікували фото наслідків влучання в зерновий ангар.

Раніше про атаку на Одеську область також розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами 3 години 53 хв лунав сигнал повітряної тривоги на Одещині. Ворог намагався атакувати південь регіону "шахедами". Братчук підкреслював, кілька "шахедів" приземлили сили ППО, але були зафіксовані влучання в об'єкт інфраструктури.

"Бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру півдня нашої держави" - казав речник.

Ракетний обстріл Одеси 23 липня

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення. Це був п'ятий поспіль нічний масований ракетний удар по Одесі та Одеській області за останні шість днів.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Увечері Зеленський сказав, що росіяни під час атаки пошкодили і консульську будівлю Греції.

Після цього Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) висловила "глибоку стурбованість" та засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. Також там наголосили, що найближчими днями організація відправить до міста місію для проведення попередньої оцінки збитків. А генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш закликав Росію негайно припинити атаки на українців й об'єкти культури.