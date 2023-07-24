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Гутерреш закликав Росію негайно припинити атаки на українців й об'єкти культури

24 липня, 2023 понедiлок
06:37
Світ Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш засудив російський ракетний удар по Одесі уночі 23 липня, внаслідок якого постраждали та були частково зруйновані культурні та релігійні об'єкти, зокрема Спасо-Преображенський собор, який перебуває під захистом ЮНЕСКО

Про це заявив речник генсека ООН по Україні Стефан Дюжаррік.

"Крім того, що війна забирає життя мирних жителів, відбувається черговий напад на територію, яка знаходиться під захистом Конвенції про всесвітню спадщину, порушуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Генеральний секретар стурбований загрозою, яку ця війна створює для української культурної спадщини", - наголосив він.

За словами речника, генеральний секретар наполегливо закликає Росію негайно припинити напади на культурні об'єкти, що знаходяться під захистом міжнародних нормативних документів. Також він продовжує закликати до негайного припинення всіх нападів на громадянське населення та громадянську інфраструктуру.

З 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила збитки 270 об'єктам культури в Україні, зокрема 116 об'єктам релігійного призначення, цитує генсека ООН Дюжаррік.

Ракетний обстріл Одеси 

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення. Тривав розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працювали всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Натомість підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Як встановили, росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Були понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на ракетний обстріл міста. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини. А за словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

Своєю чергою у міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Увечері Зеленський сказав, що росіяни під час атаки пошкодили і консульську будівлю Греції. 

Після цього Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) висловила "глибоку стурбованість" та засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. Також там наголосили, що найближчими днями організація відправить до міста місію для проведення попередньої оцінки збитків.

Культура
Одеса
ООН
Одещина
Війна з Росією
Антоніу Гутерреш
ракетний удар
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