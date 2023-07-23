Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти", - йдеться у повідомленні.



Кириленко зазначив, що будівля Палацу культури, яка використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги, згоріла разом з медичним обладнанням та незначним запасом гуманітарної допомоги - харчовими наборами, побутовою хімією.



За даними ОВА, минулося без людських жертв.

"Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни й намагаються заподіяти максимальної шкоди передусім - цивільним", - наголосив очільник Донецької ОВА.