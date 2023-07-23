У Часовому Яру росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу
Російські військові обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого зруйновано міський Палац культури, який був місцем для надання медичної та гуманітарної допомоги мешканцям
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти", - йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що будівля Палацу культури, яка використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги, згоріла разом з медичним обладнанням та незначним запасом гуманітарної допомоги - харчовими наборами, побутовою хімією.
За даними ОВА, минулося без людських жертв.
"Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни й намагаються заподіяти максимальної шкоди передусім - цивільним", - наголосив очільник Донецької ОВА.
- Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.
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