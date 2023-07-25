Армія РФ обстріляла Токарівку та Комишани на Херсонщині: загинула жінка, ще одна отримала поранення
У вівторок, 25 липня, російська армія завдала ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілу села Токарівка загинула одна жінка, ще одна отримала поранення у селищі Комишани
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм.
Зазначається, що приблизно о 14:00 окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту Токарівки.
Внаслідок ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримала жінка.
Крім цього, 25 липня близько 13 години росіяни обстріляли селище Комишани Херсонського району, повідомили в ОВА.
Снаряди влучили в приватні будинки, внаслідок чого поранення отримала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні із численними забоями та саднами.
В ОВА додали, що медики надали жінці необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.
- Упродовж минулої доби 24 липня російська армія завдала ударів по 13 областях України, унаслідок чого троє людей загинули, ще 15 - отримали поранення.
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