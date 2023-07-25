Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм.

Зазначається, що приблизно о 14:00 окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту Токарівки.

Внаслідок ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримала жінка.

Крім цього, 25 липня близько 13 години росіяни обстріляли селище Комишани Херсонського району, повідомили в ОВА.

Снаряди влучили в приватні будинки, внаслідок чого поранення отримала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні із численними забоями та саднами.

В ОВА додали, що медики надали жінці необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.