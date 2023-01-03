РФ завершує підготовку мобілізованих, серед завдань - посилення оборони на Півдні та окупація Донеччини, - експерт Defense Express Рябих
Російська армія завершує підготовку мобілізованих, щоб посилити оборону в Запорізькій області та спробувати окупувати Донецьку область
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Наразі противник завершує цикл підготовки мобілізованих. Частина з них одразу потрапила на фронт, зокрема на Донеччині. Перед росіянами постає дуже важливе завдання - посилення лінії фронту і протистояння загрозам прориву ЗСУ на Півдні (напрямок Мелітополя)", - зазначив він.
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Рябих вважає, що росіяни розуміють всі загрози, бо цей напрямок є ще більш уразливим, ніж частина Херсонщини, яку вони полишили.
"Серед завдань - подальше захоплення Донецької області. Концентрації сил на інших напрямках в серйозно загрозливих масштабах на найближчі тижні немає. Ми не маємо виключати спроби таких дій. Експерти поки не бачать великих перспектив у росіян для зміни ситуації на фронті", - підсумував експерт.
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