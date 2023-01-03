Путін вважає, що частково мобілізовані стануть зброєю перемоги, - військовий експерт Селезньов
Президент РФ Володимир Путін намагається виторгувати час і вважає, що мобілізовані стануть зброєю перемоги
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт та полковник ЗСУ Владислав Селезньов.
"До початку повномасштабної війни чимало експертів мали думку, що для Путіна неприйнятними втратами буде 10-12 тис. осіб. Буквально днями я почув інформацію, що якщо такими темпами росіяни будуть втрачати своїх чмобіків та найманців з ПВК Вагнера, до цифри у 200 тис. дійдуть десь ближче до середини літа", - сказав він.
На думку експерта, це цілком можливо, бо Путін не зважає на втрати свого війська.
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"Він намагається виторгувати час і вважає, що мобілізовані стануть зброєю перемоги. Саме тому, експерти кажуть про перспективу масованої атаки окупантів на трьох напрямках - східний, південний і північний (Київщина). Це не вирішить проблеми Путіна. В цій війні він уже програв. Немає мотивації, сенсу в цій війні для російської окупаційної армії. Українські Сили оборони злагоджено та раціонально діють, щоб виконати завдання - знищити російську армію та вичистити землю від окупантів у землях 1991 року", - підсумував Селезньов.
- Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян із попередженням про закриття владою РФ кордонів для чоловіків на початку січня і проведення нової хвилі мобілізації.
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