Про це в ефірі Еспресо заявив ветеран російсько-української війни та військовий експерт Євген Дикий.

"Думаю, що зараз там стоїть ставка - "Покладемо стільки, скільки треба, але доб'ємо". І оце та нова реальність, до якої нам треба пристосовуватися зараз і, в якій нам треба продовжувати перемагати. Поки вони призвали 300 тис., але для них немає проблеми призвати і мільйон, і 1 млн 200 тис. Це тільки ті цифри, які вже озвучувалися в медіа з тих їхніх планів, які відомі", - сказав він.

Дикий зауважив, що часткову мобілізацію на 300 тис. їхнє суспільство спокійно проковтнуло і це було крахом ілюзій у частини українців.

"Ми тільки експериментально побачимо, чи є межа терпіння у російського суспільства, чи вони там само, як і їхній диктатор готові будуть віддавати м'ясо нескінченно", - додав експерт.

11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилено проводять примусову мобілізацію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Москва поповнює втрати не лише засудженими та особам з подвійним громадянством, а й трудовими мігрантами з Узбекистану та Таджикистану.