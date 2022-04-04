РФ здійснила артобстріл Чугуєва на Харківщині, загинуло двоє людей

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Чугуїв. Внаслідок цього низку будинків пошкоджено та зруйновано. В одному із будинків внаслідок обстрілу загинули 38-річний чоловік та 63-річна жінка

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).