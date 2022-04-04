РФ здійснила артобстріл Чугуєва на Харківщині, загинуло двоє людей
У Чугуєві Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу російських військ 4 квітня загинули 38-річний чоловік та 63-річна жінка
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Чугуїв. Внаслідок цього низку будинків пошкоджено та зруйновано. В одному із будинків внаслідок обстрілу загинули 38-річний чоловік та 63-річна жінка
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе