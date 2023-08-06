Про це розповів журналіст Олексій Маслов у етері Еспресо.

"Почастішали напади чи принаймні спроби нападів ДРГ противника. Таких спроб було кілька за попередній і цей тиждень. З логічних причин воєнного часу не відразу про це стає відомо громадськості", - зазначив він.

Зокрема, російські диверсанти намагалися проникнути на територію Семенівської ОТГ Чернігівської області. Олексій Маслов додав, що таких намагань дуже багато, але не про всі можна говорити.

"Відбуваються сутички між прикордонниками, ЗСУ та ворогом. Кордон між Україною РФ можна вважати справжньою лінією фронту. Тут ідуть бої, як на передовій", - наголосив журналіст.