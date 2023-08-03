Про це інформує командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Протягом липня 2023 року в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника", - йдеться у повідомленні.

Наєв також зауважив, що події відбувалися у Чернігівській та Сумській областях.

За його словами ДРГ намагалися проникнути на територію України вночі. Проте, це не заважило українським прикордонникам своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження.

"У заходах протидії диверсійно-розвідувальним силам противника активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа", - додав генерал.

Також він наголосив, що на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.