Протягом липня ДРГ противника 4 рази намагалися проникнути через кордон на півночі України
Диверсійні розвідувальні групи росіян впродовж липня намагалися чотири рази проникнути через російсько-український кордон у межах Чернігівської та Сумської областей
Про це інформує командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Протягом липня 2023 року в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника", - йдеться у повідомленні.
Наєв також зауважив, що події відбувалися у Чернігівській та Сумській областях.
За його словами ДРГ намагалися проникнути на територію України вночі. Проте, це не заважило українським прикордонникам своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження.
"У заходах протидії диверсійно-розвідувальним силам противника активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа", - додав генерал.
Також він наголосив, що на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.
- У зв’язку з проникненням диверсійно-розвідувальних груп з Росії, Україна вживає заходів щодо посилення оборонних спроможностей, встановлюючи невибухові інженерні загородження та додаткові камери спостереження.
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