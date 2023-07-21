Військові зафіксували проникнення російських ДРГ на прикордонні Чернігівщини та Сумщини
У зв’язку з проникненням диверсійно-розвідувальних груп з Росії, Україна вживає заходів щодо посилення оборонних спроможностей, встановлюючи невибухові інженерні загородження та додаткові камери спостереження.
Про це інформує командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Російська Федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", - наголосив військовий.
Повідомляється, що українські військові посилюють оборонні спроможності у тісній взаємодії з головами військових адміністрацій, збільшують кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження за прикордонням.
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"У разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме", - заявив Наєв.
Якщо ж рівень загрози зростатиме, то Генеральний штаб Збройних Сил України ще більше підсилить війська для унеможливлення просування противника.
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