Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами речника, на щастя, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону Держприкордонслужба не бачить, щоб ворог мав угруповування для повторного вторгнення в Україну з півночі.

Попри це, Демченко наголосив, що українці мають бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України. Своєю чергою Росія використовує Білорусь як майданчик для тренувань своїх військ. Проте кількість російських військових в Білорусі наразі значно зменшилася.

"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на цей час пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", - сказав Демченко.

Натомість він наголосив, що не можна виключати той факт, що через деякий час у рамках ротації на територію Білорусі знову перекинуть російські підрозділи, але поки цього не фіксується.

"Крім того, ми не спостерігаємо організованого заведення на територію Білорусі російських найманців з приватних військових кампаній, про що раніше зазначалося, адже Білорусь готувала такі майданчики та була готова прийняти російських найманців на своїй території", - додав речник Держприкордонслужби.

Вагнерівці в Білорусі та загроза для України

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня у Лукашенка заявили, що передислоковані до Білорусі вагнерівці обмінюватимуться досвідом із бійцями регулярної армії на полігонах республіки.

9 липня у Луцьку Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у регіоні. З учасниками наради обговорили оборону кордону з Білоруссю, соціально-економічну ситуацію в області та місті.

Згодом Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 14 липня повідомив, що загроза вторгнення на територію України з Білорусі наразі відсутня.