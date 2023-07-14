Про це глава держави повідомив у telegram.

"Відбулося засідання Ставки. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона. Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков. Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка", – зазначив Зеленський.

Окрім цього, на засіданні Ставки обговорили захист атомних станцій та північного кордону. Також повідомили про результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань.

"З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", – зауважив він.

Загроза з Білорусі. Що відомо

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

Пізніше стало відомо, що передислоковані до Білорусі вагнерівці обмінюватимуться досвідом із бійцями регулярної армії на полігонах республіки.

9 липня у Луцьку Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у регіоні. З учасниками наради обговорили оборону кордону з Білоруссю, соціально-економічну ситуацію в області та місті