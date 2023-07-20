Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов прокоментував слова керівника ГУР МО Кирила Буданова щодо того, чи буде в Україні створено аналог ізраїльського "Моссаду", аби ліквідовувати ворогів. Тоді Буданов відповів, мовляв, для чого його створювати, якщо він вже існує.

"У кожного з цих злочинів є ім'я виконавця, ім'я того, хто планував, віддавав накази. І якщо подивитись навіть в період з повномасштабного вторгнення, а можна і з 2014-го року, зі скількома з рашистів, причетних до організації та втілення воєнних злочинів в Україні, вже щось сталось і скільки вже не зможуть постати перед судом і опинитись на лаві підсудних, тому що їх немає серед живих", – сказав розвідник.

Юсов припускає, що ворог гине не лише через низку випадковостей, а, можливо, й унаслідок так званого закону справедливості. Водночас якщо хтось не готовий здатись до рук українського правосуддя, то покарання обов'язково знайде інший спосіб.

Пригадуючи інцидент, коли був знищений екскерівник підводного човна "Краснодар" Станіслав Ржицький, якого підозрюють у запуску "калібрів" по Вінниці 14 липня минулого року, Юсов зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати ті події.

"Факт у тому, що він причетний до воєнних злочинів, зокрема до згаданих подій у Вінниці. Те, що з ним сталось – він знищений. Більше деталей ми точно дізнаємося і зможемо оприлюднити вже після української перемоги. А кожен воєнний злочинець має розуміти, що, ще раз підкреслю, краще здатись до рук українського правосуддя", – наголосив військовий.

Юсов додав, що можна обрати іншу країну, демократичну та цивілізовану яка визнає мандат Міжнародного кримінального суду, і дочекатися розгляду справи у трибуналі: "Це безпечно. Від всіх інших сценаріїв буде просто важко втекти, це питання часу. Ну, й адресуємо до всіх інших громадян РФ – тримайтесь якомога далі від воєнних злочинців, від військових об'єктів, від будь-яких речей, які пов'язані з армією окупанта і воєнними злочинами, тому що поруч із ними небезпечно".

Що відомо про смерть Ржицького

11 липня у Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, який ймовірно причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року. Тоді загарбники атакували ракетами Вінницю: всього було понад 200 поранених та 27 загиблих, серед яких є діти.

Станіслав Ржицький був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи, а також капітаном другого рангу, що командував підводним човном "Краснодар".

Військового застрелили у Краснодарі під час пробіжки, повідомляють телеграм-канали Baza та Shot. Йому кілька разів вистрілили в спину і груди. Вбивця та мотив наразі не відомі.

11 липня у РФ затримали підозрюваного у вбивстві колишнього командира субмарини – це уродженець Сум Сергій Денисенко, який є президентом Федерації шотокан карате-до України. Його друг підтверджує, що Денисенко не здатний на вбивство.