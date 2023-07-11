Про це повідомив слідчий комітет РФ у телеграм.

"У Краснодарському краї СК Росії спільно зі співробітниками МВС та ФСБ Росії затримано чоловіка 1959 року народження, якого слідство перевіряє на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації міста Краснодара Станіслава Ржицького", - йдеться у повідомленні.

Згодом вони додали ім'я затриманного і відео:

"Затримано Сергія Денисенка 1959 року народження. При затриманні у нього виявлено пістолет із глушником, з якого, ймовірно, скоєно вбивство".

Пропагандисти RT уточнили, що затриманий за підозрою у вбивстві – заслужений тренер України та заслужений майстер спорту з карате-до:

"У 64-річного Сергія Денисенка – 7-й дан шотокан карате-до. Він є президентом Федерації шотокан карате-до України SKIF. Підозрюваний у вбивстві Ржицького народився у Сумах, а проживав, ймовірно, у київській Бучі".

Друзі Сергія Денисенка розповіли телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, що він виходець із дитбудинку у Сумах. Все життя займався карате, і з військовими його пов'язує лише служба в армії.

"Він сам добре виступав і тренував дітей та підлітків. Жив на це. Тричі був у шлюбі, від кожної жінки у нього є діти, яких він не забував. Перша родина жила в Сумах, потім він одружився з вихованкою. Колишня дружина поїхала до Росії у Краснодар. Дочка живе у Туапсі, де його й затримали. З каратисткою він мешкав в Одесі. Потім Київ. Коли розпочалася війна, асоціація призупинила свою діяльність. Віце-президент Борис Клименко поїхав до Німеччини. А Сергій, ось, після Нового року до Росії поїхав", - розповідають друзі.

"Він і зброї ніколи не тримав. Як нею користуватися не знає, служив чи в штабі, чи телефоністом", — згадує друг з рідного міста Денисенко.

Інший друг підтверджує, що Сергій Денисенко не здатний на вбивство.