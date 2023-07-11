У РФ застрелили командира субмарини, яка ймовірно вдарила "калібрами" по Вінниці торік
У Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького - ймовірно, він причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року
Про це повідомляє пропагандистське інформагентство ТАСС.
Станіслав Ржицький був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи, а також капітаном другого рангу, що командував підводним човном "Краснодар".
Військового застрелили у Краснодарі під час пробіжки, повідомляють телеграм-канали Baza та Shot. Йому кілька разів вистрілили в спину і груди. Вбивця та мотив наразі не відомі.
За даними сайту "Миротворець", Ржицький причетний до вторгнення Росії в Україну. Зокрема, він може бути причетним до удару по Вінниці 14 липня 2022 року - за даними розслідування NGL Media, саме "Краснодар" міг бути одним з човнів, що обстріляв місто.
За інформацією української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних.
Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах.
- Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю: всього було 52 поранених та 21 загиблий, серед яких є діти.
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