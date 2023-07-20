Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Путін підвищує ставки і рівень шантажу, - Юсов про ядерну загрозу з Білорусі
Ексклюзив

Путін підвищує ставки і рівень шантажу, - Юсов про ядерну загрозу з Білорусі

20 липня, 2023 четвер
14:30
Війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Представник військової розвідки оцінив можливу загрозу використання ядерної зброї Білоруссю і заявив, що Володимир Путін збільшує ставки та використовує шантаж

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, російська тактична ядерна зброя вже давно розташована в Білорусі біля кордонів НАТО, створюючи загрозу не лише для України, а й для країн-членів Альянсу. Він також зазначив, що елементи ядерного озброєння або сама ж зброя знаходяться дуже близько до території України.

До того ж, за даними українською розвідки, останні події з повстанням ПВК Вагнера й переміщенням найманців до Білорусі знову актуалізували це питання.

"Тому для нас тут нічого не змінилось. Підвищення ставок, підвищення шантажу – так, цим власне Путін і займається", - зауважив представник розвідки.

Натомість Лукашенко, як зазначає Юсов, традиційно намагається отримати максимальну вигоду персонально для себе. 

Юсов нагадав, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, президенти Польщі, Литви та Латвії звернулися з заявою до керівництва Альянсу щодо можливої загрози для національної безпеки країн, яка, за їхніми даними, виникла саме з території Білорусі.

"Очевидно мова йшла не лише про вагнерівців, але й про ядерну зброю, яку росіяни обіцяли розмістити вже з 1 чи 2 липня, побудувати сховище на території Республіки Білорусь", - сказав представник.

Юсов також додав, що Польща навіть почала розглядати можливість розміщення ядерної зброї США на своїй території.

Ядерна зброя в Білорусі

Ще з середини березня президент РФ Володимир Путін почав шантажувати світ ядерною зброєю та заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

Натомість в Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.

"Оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не має відношення до ризику розпалювання ядерної війни, який залишається надзвичайно низьким. Таким чином Путін лише намагається використати побоювання Заходу щодо ядерної ескалації", - написали в інституті.

Наступного дня після заяви Путіна секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.

У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування".  

Міжнародна ініціатива із заборони ядерної зброї (ICAN) відмітила, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі може призвести до катастрофи.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.  

Також там звернулися до білоруського суспільства з закликом не допустити злочинів Росії на їхній території, адже це ще більше перетворить країну на заручника Москви й матиме катастрофічні наслідки в майбутньому.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив, що Росія ще не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки. Він переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда 27 червня заявив, що присутність ПВК Вагнера та Пригожина в Білорусі є важливим питанням безпеки та потребує рішучої реакції з боку НАТО

28 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську надіслано чіткий сигнал про те, що "НАТО існує, щоб захистити кожного союзника".

Президенти Польщі, Латвії та Литви Анджей Дуда, Егліс Левітс та Гітанас Науседа написали листа генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу та партнерам по Альянсу, у якому закликали вжити заходів для протидії загрозам, які виникають у зв'язку з агресивними діями Росії та мінливою ситуацією в Білорусі.

Україна
Росія
Польща
Білорусь
Латвія
зброя
Литва
ядерна зброя
ГУР
НАТО
ядерна небезпека
Читайте також:
Станислав Черчесов
19 липня, 2023 середа
"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
19 липня, 2023 середа
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
Карта бойових дій_1107
19 липня, 2023 середа
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
15:35
ЧВК Вагнер
Британія запровадила санкції проти росіян, пов’язаних із діяльністю ПВК Вагнера в Африці
15:30
домедична допомога
У Києві відбудуться тренінги з домедичної допомоги на 12 станціях метро
15:29
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Російські експерти стверджують, що Ердоган почав вести недружню політику щодо РФ, - головний редактор видання BlackSeaNews
15:11
Художник Рутковскі занепокоєний використанням його імені в генеративному ШІ
15:08
російські військові кораблі в Чорному морі
Дзеркальна відповідь: Україна розглядатиме судна, що прямують до підконтрольних РФ портів Чорного моря, як воєнні цілі
14:57
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
"Готові до різних сценаріїв": у міноборони Польщі відреагували на спільні навчання вагнерівців та армії Білорусі
14:38
санкції проти Росії
Рада ЄС на пів року продовжила санкції проти окремих секторів економіки РФ
14:21
Жозеп Боррель
"Вихід один - збільшити військову підтримку України": Боррель розповів, як ЄС відповість на погрози РФ обстрілювати судна із зерном
14:16
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
Потрапив під обстріл з танків, коли їхав до аптеки по ліки: у Козачій Лопані загинув 61-річний чоловік
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Чи можна зупинити процес самопожирання?
13:58
Щодня Сили оборони просуваються від 500 м до 1 км, - Сирський
13:49
Штучний інтелект, ШІ
У Греції науковці створили 10 біобанків, використовуючи можливості ШІ
13:39
Tesla Model Y sport
Маск заявив, що Tesla може надалі знижувати ціни через важкі часи у світовій економіці
13:26
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
13:25
covid
Кожна п’ята людина, яка безсимптомно перехворіла на COVID-19, має ген, що може захищати від інфекцій, - дослідження
13:25
Молдова
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
13:09
Ексклюзив
Путін
Воєнний злочинець номер 1 - це Путін, - представник ГУР МО Юсов
13:07
У мережі показали супутникові знімки наслідків вибухів складу боєприпасів на полігоні Криму
13:06
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Багдаді захопили та підпалили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану
13:02
Генерали РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
СБУ оголосила підозру двом генералам РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
12:46
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже й так не постануть перед судом, - Юсов про можливість створення аналога ізраїльського "Моссаду"
12:41
ПВК Вагнера
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
12:25
Зеленський
Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші за нашу волю, - Зеленський про нічну атаку РФ
12:15
Ігор Кушнір
Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із Київміськбудом
12:05
OPINION
Якуб Логінов
Словаки у Польщі протестували через спекуляції на тему "Волинської різні"
12:04
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" планують зберігати у Нацмузеї історії України в Києві
11:57
На фото: Юрій Горбунов
"Це невеликі кошти": Горбунов про 33 млн гривень з держбюджету на серіал "Смт Інгулець"
11:01
ПВК Вагнер
Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
10:51
Ексклюзив
Вогонь, пожежа
Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера
10:45
залишилися без електрики
Через обстріли без світла залишається частина споживачів у шести прифронтових областях. Ситуація в енергетиці
10:45
Збирала розвіддані для російських ударів: оголошено підозру посадовиці Укрзалізниці
10:33
Російські терористи за добу атакували 10 областей України: щонайменше 3 загиблих і 33 поранених. Ситуація в регіонах
10:32
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Важко боротися з такими ракетами, - Ігнат про складнощі роботи ППО з "Онікс"
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціни на долар, євро, злотий
10:06
статуя батьківщина мати
Заміна герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": які наративи поширюють російські пропагадисти
10:06
OPINION
Петро Шуклінов
Стадіони почекають. І памʼятники. І вулиці
09:56
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink
09:37
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один з них - носій "калібрів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV