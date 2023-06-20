Буданов: РФ ще не перемістила до Білорусі ядерну зброю

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Попри це Буданов зазначив, що процес підготовки для переміщення тактичної ядерної зброї триває.

"Процес підготовки до переміщення ядерної зброї триває, але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - сказав він.

Ядерна зброя у Білорусі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба

13 червня Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.

Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.

Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ - він стверджує, що вона втричі потужніша ніж бомба, яку скинули на Хіросіму та Нагасакі.