Про це Буданов заявив The Economist.

Начальник ГУР наголосив, що він має унікальну можливість оцінювати ризики ядерної ескалації завдяки дев’ятирічному досвіду вивчення російської війни, тому щодо ризиків ядерної ескалації відповів: "Як керівник розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться. При всій моїй неприязні до Російської Федерації, країною керує не так багато ідіотів".

Буданов наполягає, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії – і переформатування влади там.

"Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша - переможе. Інших варіантів немає", – додав керівник розвідки.

Що відомо про ядерну зброю РФ в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов 20 червня спростував інформацію, що Росія нібито перемістила до Білорусі ядерні боєголовки.

Стало відомо, президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться за своє життя, а тому можливо не застосує ядерну зброю, проте людина не має зв'язку з реальністю.