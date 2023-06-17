Про це повідомили в огляді за 16 червня.

В дописі зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, як повідомляється, досягли успіхів.

Аналітики також вказують, що Кремль заявив, що РФ почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме певну російську ескалацію.

Окрім цього, аналітики звернули увагу на те, що кілька нинішніх і колишніх російських муніципальних чиновників підписали відкритого листа, в якому закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

Зокрема додається, що чиновники Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей підписали документ, в якому стверджується, що руйнування греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіку протягом багатьох десятиліть.

В огляді підкреслили: російські посадовці, не пов'язані з Кремлем, можуть використовувати занепокоєння громадськості екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, щоб висловити опозицію до війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самі військові дії, адже Кремль створив умови для "придушення антивоєнного інакомислення".

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Стратегічна ядерна зброя має більший радіус ураження й доправляється на крилатих та балістичних ракетах, а також на літаках.