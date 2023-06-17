Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ISW: Заяви РФ про передачу ядерної зброї закріплюють військовий контроль над Білоруссю

ISW: Заяви РФ про передачу ядерної зброї закріплюють військовий контроль над Білоруссю

17 червня, 2023 субота
06:23
Війна з Росією Лукашенко і Путін

Військові аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю

Про це повідомили в огляді за 16 червня.

В дописі зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, як повідомляється, досягли успіхів.

Аналітики також вказують, що Кремль заявив, що РФ почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме певну російську ескалацію.

Окрім цього, аналітики звернули увагу на те, що кілька нинішніх і колишніх російських муніципальних чиновників підписали відкритого листа, в якому закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

Зокрема додається, що чиновники Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей підписали документ, в якому стверджується, що руйнування греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіку протягом багатьох десятиліть.

В огляді підкреслили: російські посадовці, не пов'язані з Кремлем, можуть використовувати занепокоєння громадськості екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, щоб висловити опозицію до війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самі військові дії, адже Кремль створив умови для "придушення антивоєнного інакомислення".

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Стратегічна ядерна зброя має більший радіус ураження й доправляється на крилатих та балістичних ракетах, а також на літаках.

Росія
Білорусь
ядерна зброя
Військові новини
ядерна небезпека
Читайте також:
16 червня, 2023 п'ятниця
Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну
НАТО
16 червня, 2023 п'ятниця
Кулеба закликав Столтенберга відмовитись від ПДЧ при вступі України до НАТО
15 червня, 2023 четвер
"Російська афера" на сотні тисяч шекелів: в Ізраїлі заарештували українця, який зі спільниками виманював гроші в місцевих
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
17 червня
06:31
НАТО
НАТО створило центр захисту морської інфраструктури через загрозу російських диверсій
06:00
Єнс Столтенберг
Байден проситиме Столтенберга залишитись на посаді генсека НАТО, - ЗМІ
05:34
Естонія
Вперше у Європі: уряд Естонії розробив механізм конфіскації заморожених активів РФ на користь України
05:06
У Росії масове отруєння контрафактним сидром
Міністр охорони здоров'я РФ озвучив остаточну кількість жертв отруєння сидром
04:38
Каховська ГЕС
У Росії через підрив Каховської ГЕС росте невдоволення війною в Україні, - ISW
04:10
Круїзний лайнер Icon of the Seas
У Фінляндії завершили будівництво найбільшого у світі круїзного лайнеру
03:42
кокаїн у мішках з вугіллям
У Великій Британії в мішках з вугіллям виявили 1,6 тонни кокаїну
03:14
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пілоти ЗСУ можуть освоїти F-16 за чотири місяці, технікам потрібно більше часу, - Резніков
02:46
Ентоні Блінкен
Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
02:18
Сиріл Рамафоса
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
01:50
НАТО УКРАЇНА
У НАТО зростає підтримка скасування ПДЧ на шляху вступу України в Альянс, - Politico
01:22
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
РФ під Бахмутом та Вугледаром втратила більше військових, аніж у перші тижні війни, - Медіазона
00:59
вертоліт Алігатор
ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
00:54
Миротворці ООН
Влада Малі просить негайно вивести миротворців ООН з країни
00:49
Ексклюзив
Путін
Через початок українського контрнаступу Путін демонструє невпевненість, - Фейгін
00:28
медичний канабіс
В Албанії уряд підтримав легалізацію канабісу
00:08
Володимир Зеленський
Націоналізація банків підсанкційних власників: Зеленський підписав закон
2023, п'ятниця
16 червня
23:59
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи після перемоги України в матчі проти Північної Македонії
23:42
Ексклюзив
ракета
Путін атакував Київ "кинджалами" під час візиту африканських лідерів, щоб принизити їхні народи, - військовий експерт Мусієнко
23:42
Оновлено
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України здійснила камбек і перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
23:40
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Північна Македонія - Україна 2:3: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
23:21
Резніков: домовилися зі Словаччиною та Чехією про закупівлю і ремонт БМП
22:36
без світла, свічка блекаут
У тимчасово окупованому Севастополі масові відключення електроенергії: світло зникло майже у всьому місті
22:21
Ексклюзив
Валерій Чалий
НАТО має ухвалити політичне рішення про запрошення України - треба працювати, щоб воно було за два найближчі саміти, - Чалий
22:11
на фото: галактика
Вранці 17 червня в небі можна буде спостерігати парад планет
22:07
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На півдні ЗСУ ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках, - Міноборони
22:06
Європарламент
Європарламет закликає Зеленського не підписувати містобудівну "реформу" Шуляк
21:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо ЗСУ зараз вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це буде тріумф: воєнні підсумки тижня
21:34
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
Президент ПАР представив 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні
21:29
Збірна Фінляндії, збірна Словенії, Євро-2024
Фінляндія перемогла Словенію у відборі на Євро-2024
21:08
Ексклюзив
Підтоплення в селі Федорівка Херсонської області
Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС та ракети на Київ, - репортаж дня
21:04
Збірна України
Північна Македонія - Україна: стартові склади команд на перший офіційний матч Реброва
21:02
Ексклюзив
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Путін вірить у брехню своїх військових про знищені в Україні ЗРК Patriot, - дипломат Чалий
20:54
Нікополь
Росіяни вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік, одна жінка поранена
20:47
Засідання Сейму Республіки Польща
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО
20:16
НАЗК
НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни
20:04
OPINION
Володимир Єрмоленко
Пекло — це відсутність інших
20:02
Огляд
Персональний водій
Другу "Евакуацію" чи "Флеша": що подивитися на вихідних
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 478-го дня війни: Німеччина передасть ЗСУ ракети для Patriot, а Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою 
19:50
Бельгія
Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах 15-го пакету допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV