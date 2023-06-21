Про це Зеленський розповів BBC.

"Він (Путін, - ред.) буде говорити про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він це дуже любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв'язку з реальністю, яка у 21 столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда", - вважає президент України.

Щодо ситуації на фронті український лідер визнав, військовий наступ не йде легко, оскільки 200 тис. кв. км нашої території були заміновані військами РФ.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і очікують результатів вже зараз. Це не так. На карту поставлені життя людей", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Сили оборони України будуть просуватися на полі бою так, як вважають за краще.

"Незалежно від того, як далеко ми просунемося в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - додав очільник країни.

Що відомо про ядерну зброю РФ в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов 20 червня спростував інформацію, що Росія нібито перемістила до Білорусі ядерні боєголовки.