Про це йдеться на сайті президента Литви.

Глави Польщі, Латвії та Литви наголошують, що співпраця Росії та Білорусі підриває і безпеку регіону, і безпеку євроатлантичного простору. Так РФ використовує територію та ресурси Білорусі для ведення жорстокої та незаконної агресивної війни проти України. Це, за їх словами, свідчить про більш тісну військову інтеграцію двох країн.

"Останні прояви цього - розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, що загострює ситуацію в контексті війни в Україні та становить пряму загрозу безпеці нашого суспільства. Це ще одне грубе порушення Основного акту НАТО - Росія, яке чітко показує, що цей документ втратив чинність", - зазначають у листі.

Президенти також наголосили, що переміщення ПВК Вагнера та його засновника та лідера Євгена Пригожина до Білорусі становитиме загрозу політичній стабільності цієї країни. Крім того, це є загрозою для потенційної втрати контролю над звичайним та ядерним озброєнням. За словами глав трьох країн, прибуття вагнерівців до Білорусі після невдалого заколоту в РФ може стати для Білорусі новим стимулом відновити свої зусилля щодо організації нової хвилі масової міграції та гуманітарної кризи на кордонах з Євросоюзом.

"Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі нам потрібна солідарність і єдність, щоб ми могли протистояти всім загрозам за принципом 360-градусного підходу. У тому числі й загрозам, які несуть останні події в Білорусі. Ми повинні показати Росії, що ми ці загрози бачимо та розуміємо, і що ми готові вжити всіх можливих заходів для протидії їм", - ідеться в листі.

Дуда, Левітс та Науседа зазначили, що білоруський народ потребує чіткого сигналу від НАТО що того, що йому важливо бачення демократичної, стабільної та процвітаючої Білорусі, яка не залежатиме від РФ і її внутрішньої боротьби. Відтак вони запропонували п'ять послідовних дій, що "не лише підвищать безпеку союзників, а й відповідатимуть демократичним прагненням білоруського народу". Мовиться про:

перегляд ядерного стримування та його адаптацію до нової реальності;

включення звичайних загроз, що походять з Білорусі, у процес військової адаптації НАТО;

завчасне розміщення боєприпасів та зброї на східному фланзі НАТО;

збільшення витрат на оборону на понад 2% ВВП та ув'язування цього процесу з пріоритетами Альянсу;

підвищення стійкості союзників до гібридних загроз.

Президент Польщі Анджей Дуда 27 червня заявив, що присутність ПВК Вагнера та Пригожина в Білорусі є важливим питанням безпеки та потребує рішучої реакції з боку НАТО

28 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську надіслано чіткий сигнал про те, що "НАТО існує, щоб захистити кожного союзника".