Про це заявив дипломат Метью Брайза в етері Еспресо.

"Путін буде вести війну проти України так довго, як тільки зможе, і я думаю, що сигнали свідчать про те, що він все менше здатен це робити. Отже, він мобілізував буцімто 300 тис. людей, відправив їх на фронт з моменту мобілізації у вересні, і вони не змогли досягти якогось значного прогресу в наступі. Так, вони повністю зруйнували Бахмут, але це не є стратегічним виграшем. Ціна була величезною, і Україні вдалося напрочуд успішно викачати всю цю військову силу з Росії, і це буде продовжуватися і надалі. Росія ніколи не переможе українських військових", - зауважив він.

За словами дипломата, дефіцит бюджету РФ посилюється й вона більше не може виготовляти більш точні керовані ракети, які вже закінчуються. Саме тому окупанти стали використовувати С-300 для обстрілів цивільних мешканців. Метью Брайза зазначив, що Росія має багато артилерійських снарядів і вона використовуватиме їх для знищення якомога більшої частини України.

"Думаю, Путін зупиниться, коли Європейський Союз зможе закупити 2 млн артилерійських снарядів для України, коли вони потраплять на поле бою, і коли США зможуть передати Україні більше обладнання. Зрештою, ми побачимо більше винищувачів після того, як Польща наважилась на сміливий крок, передати свої старі МіГ-29, і я сподіваюся, що зрештою ми побачимо американські F-16. Але незалежно від того як складеться ситуація з винищувачами, все більше і більше потужних західних озброєнь надходить до арсеналу України. Знадобиться час, щоб підірвати бажання Путіна продовжувати воювати, але якщо США та їхні союзники продовжуватимуть в такому ж дусі, надаючи Україні все більш потужне озброєння, то врешті-решт Путін просто не зможе продовжувати цю війну. У якийсь момент у нього також закінчаться людські ресурси. Не зараз, правда, потрібно почекати, але такий час точно настане", - наголосив Метью Брайза.