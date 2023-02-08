Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити, які літаки Велика Британія може передати Україні
Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів: прем'єр Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити це питання
Про це пишуть Sky News із посиланням на повідомлення з Даунінг-стріт.
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні.
"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але, щоб було ясно, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна", - заявив прессекретар прем'єр-міністра.
- Нагадаємо, у середу, 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це - "крила для свободи".
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