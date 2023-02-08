Про це пишуть Sky News із посиланням на повідомлення з Даунінг-стріт.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні.

"Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але, щоб було ясно, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна", - заявив прессекретар прем'єр-міністра.