Ріші Сунак знявся в різдвяному відео за мотивами "Сам удома"

Різдвяним відео він поділився в Х.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має імідж серйозного та працьовитого політика. У Різдво він виклав несподіваний ролик, натхнений фільмом 1990 року "Сам удома". На відео, події якого розгортаються на Даунінг-стріт, 10, Сунак показав інший бік себе як премʼєра.

Прем’єр-міністр запитує вголос: "Я тут сам?", сидячі у порожньому затемненому офісі. Тоді він кидає м’яч у вежу з банок Coca-Cola та починає веселощі у безлюдних коридорах. Потім Сунак збирає всі цукерки зі святкової ялинки, їсть спагеті з кленовим сиропом, переглядаючи фільм "Ельф" 2003 року. У кадрі також з’являється кіт Ларрі.

У короткому відео Сунак відповідає на телефонний дзвінок у пресслужбі № 10, а потім каже: "Гаррі, ти помилився номером", імовірно, посилаючись на Гаррі Коула, політичного редактора The Sun.

"Веселого Різдва від Даунінг Стріт", - підписав відео Сунак.

"Сам удома" — це сімейна різдвяна комедія 1990 року. За сюжетом персонаж Маколея Калкіна, 8-річний Кевін залишається сам удома та бореться зі злодіями у власному будинку.