Ріші Сунак знявся в різдвяному відео за мотивами "Сам удома"
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак показав власну версію популярного різдвяного фільму "Сам удома", зняту на Даунінг-стріт, 10
Різдвяним відео він поділився в Х.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має імідж серйозного та працьовитого політика. У Різдво він виклав несподіваний ролик, натхнений фільмом 1990 року "Сам удома". На відео, події якого розгортаються на Даунінг-стріт, 10, Сунак показав інший бік себе як премʼєра.
Прем’єр-міністр запитує вголос: "Я тут сам?", сидячі у порожньому затемненому офісі. Тоді він кидає м’яч у вежу з банок Coca-Cola та починає веселощі у безлюдних коридорах. Потім Сунак збирає всі цукерки зі святкової ялинки, їсть спагеті з кленовим сиропом, переглядаючи фільм "Ельф" 2003 року. У кадрі також з’являється кіт Ларрі.
У короткому відео Сунак відповідає на телефонний дзвінок у пресслужбі № 10, а потім каже: "Гаррі, ти помилився номером", імовірно, посилаючись на Гаррі Коула, політичного редактора The Sun.
"Веселого Різдва від Даунінг Стріт", - підписав відео Сунак.
"Сам удома" — це сімейна різдвяна комедія 1990 року. За сюжетом персонаж Маколея Калкіна, 8-річний Кевін залишається сам удома та бореться зі злодіями у власному будинку.
- Раніше журналісти NYT порахували, наскільки багатими були Маккалістери з "Сам удома". Вони звернулися до економістів і зʼясували, що будинок, як у Маккалістерів, у 2022-му коштував $2,4 млн, такий могли собі дозволити лише 1% американців.
- П’ятиповерховий таунхаус на Мангеттені, в якому персонаж Маколея Калкіна захищався від "липких бандитів" у "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", виставили на продаж. Він продається за $6,7 млн.
- Актор Джо Пеші через 30 років після виходу культової новорічної комедії зізнався, що більшість трюків, під час яких він отримав синці та шишки, виконував сам.
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