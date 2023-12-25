У Нью-Йорку виставили на продаж таунхаус із "Сам удома 2" за $6,7 млн
П’ятиповерховий таунхаус на Мангеттені, в якому персонаж Маколея Калкіна захищався від "липких бандитів" у "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", продається за $6,7 млн
Про це пише The New York Post.
Будинок у Верхньому Вест-Сайді із чотирма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами на 51 West 95th St. був виставлений на продаж ще дев'ять місяців тому - навіть після того, як продавці знизили ціну з $7,6 млн у квітні, а потім ще раз у липні. Нинішній власник придбав його у 2009 році за $4,7 млн.
Як повідомив агент з лістингу та президент компанії Vandenberg, яка є експертом з таунхаусів, Декстер Гер’єрі, п’ятиповерховий таунхаус 19-го століття пережив сплеск показів за останні пару тижнів, оскільки процентні ставки стабілізувалися.
"Він у культовому списку. Він у красивому кварталі Центрального парку. Перший квартал між Колумбусом і Амстердамською [авеню] — це те, що ми називаємо "парковим кварталом", і таунхаус насправді розташований у найгарнішому з паркових кварталів 90-х років, тому що він має красиві таунхауси по обидва боки вулиці, що виходять вікнами один на інший", — сказав Гер’єрі.
Окрім приватного саду, сонячної тераси та винного льоху з клімат-контролем, помешкання пропонує еркери, красиву ліпнину та високі стелі.
Будинок був представлений у різдвяному блокбастері 1992 року "Сам удома 2". І сім’я, яка зараз там живе, досі отримує листи від дітей, які говорять про "Сам удома" під час Різдва.
Раніше журналісти NYT порахували, наскільки багатими були Маккалістери з "Сам удома". Вони звернулися до економістів і зʼясували, що будинок, як у Маккалістерів, у 2022-му коштував $2,4 млн, такий могли собі дозволити лише 1% американців.
- Актор Джо Пеші через 30 років після виходу культової новорічної комедії зізнався, що більшість трюків, під час яких він отримав синці та шишки, виконував сам.
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