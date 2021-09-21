Рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже у 13 українських регіонах

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, станом на 21 вересня в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 145 (перевищення в 1,93 раза).

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (338), Луганській області (331), Тернопільській області (221) та Києві (157).

Також в Україні в цілому другий день поспіль зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у країні в цілому 50,9% за норми не більш як 50%.

Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорзькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.

В Україні зайнято 31,3% лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 64,1%, за норми не більш як 65%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Нагадаємо, 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

У МОЗ заявили, що чотири регіони України близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Це Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області.

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