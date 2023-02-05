Про це повідомив заслужений журналіст України, ексзаступник генерального директора Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДРТРК) з питань радіомовлення Григорій Южда в етері Еспресо.

"На сьогоднішній день рівень води в Каховському водосховищі впав майже на 1,5 м. Якщо точно, то на 1,4 м. Причина в тому, що російські окупанти 11 листопада, відступаючи з правого берега на лівий, підірвали три забірні шандори на греблі Каховської ГЕС. Тепер вода неконтрольовано переливається з верхнього б’єфу (ділянка, розташована біля шлюзу чи греблі, - ред.) Дніпра в нижній", - наголосив він.

Григорій Южда зазначив, що нормативний рівень водосховища становить 16 м, а зараз він - 14,6 і це є значним показником.