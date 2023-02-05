Рівень води в Каховському водосховищі впав майже на 1,5 м унаслідок підриву росіянами шандорів ГЕС, - журналіст Южда
Каховське водосховище обміліло на 1,4 м через підрив росіянами шандорів на ГЕС під час відступу з правобережжя
Про це повідомив заслужений журналіст України, ексзаступник генерального директора Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДРТРК) з питань радіомовлення Григорій Южда в етері Еспресо.
"На сьогоднішній день рівень води в Каховському водосховищі впав майже на 1,5 м. Якщо точно, то на 1,4 м. Причина в тому, що російські окупанти 11 листопада, відступаючи з правого берега на лівий, підірвали три забірні шандори на греблі Каховської ГЕС. Тепер вода неконтрольовано переливається з верхнього б’єфу (ділянка, розташована біля шлюзу чи греблі, - ред.) Дніпра в нижній", - наголосив він.
Григорій Южда зазначив, що нормативний рівень водосховища становить 16 м, а зараз він - 14,6 і це є значним показником.
- 9 січня Володимир Коваленко, мер Нової Каховки, повідомив, що рівень води у Дніпрі збільшується, а в Каховському водосховищі зменшується. Він зазначив, що такі дії окупантів можуть бути спрямовані на острівну частину Дніпра.
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