Про це він розказав в етері Еспресо.

"Біля Нової Каховки у річці Дніпро відбувається збільшення кількості води, яка скидається з Каховського водосховища. Зазначу, що місто як раз розпочинається там, де межа між водосховищем і Дніпром. І зараз рівень води у річці Дніпро збільшується, а у водосховищі зменшується. До цього часу в основному зі зруйнованих шандорів (гідротехнічний затвор, який служить для регулювання рівня води перед греблею – ред.) спадала вода, а тепер є шум і скид води, от тільки важко розібрати звідки, бо територія ГЕС охороняється, чи це холостий хід через машинний зал, чи через шандори, які поряд з машинним залом. Однак, скидання води до нижньої частини річки Дніпро йде у достатньо великій кількості, ніж зазвичай. Відповідно, рівень води у Дніпрі піднявся", - розказав міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко нагадав, що з першого дня повномасштабного вторгнення управління Каховської ГЕС у руках окупантів.

"Можливо, загарбники хочуть підняти рівень води у дніпровських плавнях, а можливо такі дії росіян пов'язані з острівною частиною річки Дніпро, на жаль, точно не можу сказати, це мої власні припущення", - прокоментував Коваленко.

12 листопада 2022 року компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону.

16 листопада британська розвідка оцінила стан дамби Каховської ГЕС після влаштованих росіянами вибухів

23 грудня Центр національного спротиву повідомляв, що Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях