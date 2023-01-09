Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У нижню частину річки Дніпро зараз скидають більше води, ніж зазвичай, - мер Нової Каховки
Ексклюзив

У нижню частину річки Дніпро зараз скидають більше води, ніж зазвичай, - мер Нової Каховки

9 січня, 2023 понедiлок
18:37
війна з Росією Каховське водосховище

Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, повідомив, що зараз рівень води у річці Дніпро збільшується, а у Каховському водосховищі зменшується, можливо, такі дії окупантів спрямовані на острівну частину Дніпра

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Біля Нової Каховки у річці Дніпро відбувається збільшення кількості води, яка скидається з Каховського водосховища. Зазначу, що місто як раз розпочинається там, де межа між водосховищем і Дніпром. І зараз рівень води у річці Дніпро збільшується, а у водосховищі зменшується. До цього часу в основному зі зруйнованих шандорів (гідротехнічний затвор, який служить для регулювання рівня води перед греблею – ред.) спадала вода, а тепер є шум і скид води, от тільки важко розібрати звідки, бо територія ГЕС охороняється, чи це холостий хід через машинний зал, чи через шандори, які поряд з машинним залом. Однак, скидання води до нижньої частини річки Дніпро йде у достатньо великій кількості, ніж зазвичай. Відповідно, рівень води у Дніпрі піднявся", - розказав міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко нагадав, що з першого дня повномасштабного вторгнення управління Каховської ГЕС у руках окупантів.

"Можливо, загарбники хочуть підняти рівень води у дніпровських плавнях, а можливо такі дії росіян пов'язані з острівною частиною річки Дніпро, на жаль, точно не можу сказати, це мої власні припущення", - прокоментував Коваленко.

  • 12 листопада 2022 року компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону. 
  • 16 листопада британська розвідка оцінила стан дамби Каховської ГЕС після влаштованих росіянами вибухів
  • 23 грудня Центр національного спротиву повідомляв, що Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
Читайте також:
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
7 січня, 2023 субота
"Пред'явіть перепустку": журналісти показали, як митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
Подоляк
8 січня, 2023 неділя
Офіційно пропонуємо Грузії передати нам Саакашвілі, - Подоляк
9 січня, 2023 понедiлок
В ISW сказали, що стоїть за заявами Пригожина про "мережу підземних міст" навколо Бахмута 
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.58
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
19:42
пожежа
В Оренбурзькій області РФ згорів наметовий табір мобілізованих, - ЗМІ
19:30
Україна Євросоюз
Швеція підтвердила, що саміт Україна – ЄС відбудеться в Києві
19:17
Павло Камнєв
У Росії помер розробник ракет "Калібр"
19:13
За перший тиждень року 300 окупантів доправили до лікарні Лисичанська на Луганщині, - Генштаб
19:01
Руслан Малиновський
Малиновський перейшов з "Аталанти" до клубу, який вигравав Лігу чемпіонів
18:50
Ексклюзив
Embraer EMB 314 Super Tucano ВGС Афганістану
Бразилія є потужним військовим центром в Латинській Америці, але відкрито Україні вона не допомагатиме, - експерт-міжнародник
18:38
Морги Маріуполя переповнені та не встигають забирати тіла померлих, - міськрада
18:37
Оновлено
Військові РФ вдарили ракетою по Шевченковому
Військові РФ уранці вдарили ракетою по Шевченковому на Харківщині, дві жінки загинули
18:30
Огляд
БМП Bradley
ЗСУ будуть воювати проти окупантів на одній з найкращих БМП: чим потужна M2 Bradley на полі бою
18:18
Соледар
Ворог поновив штурм Соледара: росіяни наступають буквально по трупах своїх солдатів, - Маляр
18:17
Ексклюзив
Обмін полоненими 08.01.2023
У полоні досі перебувають близько двох тисяч оборонців Азовсталі, - співзасновниця Асоціації родин бійців
18:16
Оновлено
Наслідки обстрілу Очакова 9 січня
Ракетний удар по Очакову на Миколаївщині: є поранені, пошкоджено понад 100 будівель
18:09
Польща солдат
Польща створює нову піхотну дивізію, посилену танками з Південної Кореї та США
18:05
OPINION
Юрій Богданов
"Кидати" нас точно не збираються
18:02
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
Затвердження антикорупційної програми є головною вимогою до України на шляху до членства в ЄС, - голова Громадської ради при НАЗК Бутко
18:00
мер Мелітополя Іван Федоров
У Мелітополі перевдягнених окупантів та агентів більше, ніж цивільного населення, - мер
17:50
Отступающій год в РФ. "КонЄц спЄцопЄрацИЇ", 18:00
17:37
Ексклюзив
Білорусь, Лукашенко
Для спільних авіанавчань з РФ у Білорусь прибуло вже 12 військових гелікоптерів, очікуються й літаки, - білоруський опозиціонер Латушко
17:34
Ексклюзив
Протести в Бразилії
Суспільство у Бразилії максимально поляризоване, - експерт-міжнародник
17:33
Маргариа Шол
НАБУ розшукує народну депутатку України Маргариту Шол
17:30
"На зв'язку", 18:30 та 19:00. Крах Путіна
17:30
З тіла воїна видалили нерозірвану гранату: військові лікарі провели унікальну операцію за присутності саперів
17:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:04
російські військові окупанти
Вбивали цивільних і ґвалтували жінок: СБУ отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ при відступі з Лимана
17:01
Microsoft
З 10 січня Microsoft зупинить підтримку Windows 8.1, компанія радить перейти на нову версію
16:45
Ексклюзив
ЗСУ
Між Харківщиною та Бєлгородщиною триває контрбатарейна боротьба, - депутат райради Ткачук
16:45
Ольга Стефанішина
В уряді звітують про "значні кроки для досягнення всіх семи цілей реформ" на шляху до ЄС
16:44
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер назвав причини поразки у бою за чемпіонський титул
16:41
Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії
Імпорт енергії з ЄС, 10-й пакет санкцій проти РФ та демілітаризація ЗАЕС: Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії
16:23
зерновий термінал
Через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України
16:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Дві українки отримали право судити матчі чемпіонату світу з футболу
16:11
Володимир Зеленський
Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії 
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Путіну створюють ілюзію, що він може виграти війну з Україною
16:04
Танк Challenger 2
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
15:49
Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні (праворуч)
Оголошено імена найкращих футбольних тренерів світу серед клубів та збірних
15:30
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
15:08
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак: ворог відступив
15:00
Еден Азар та Роберто Мартінес (праворуч)
Збірна Португалії отримала нового головного тренера
14:49
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
14:46
повістка
Повістки у Дії не надсилатимуть, - Мінцифри
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV