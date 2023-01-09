У нижню частину річки Дніпро зараз скидають більше води, ніж зазвичай, - мер Нової Каховки
Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, повідомив, що зараз рівень води у річці Дніпро збільшується, а у Каховському водосховищі зменшується, можливо, такі дії окупантів спрямовані на острівну частину Дніпра
Про це він розказав в етері Еспресо.
"Біля Нової Каховки у річці Дніпро відбувається збільшення кількості води, яка скидається з Каховського водосховища. Зазначу, що місто як раз розпочинається там, де межа між водосховищем і Дніпром. І зараз рівень води у річці Дніпро збільшується, а у водосховищі зменшується. До цього часу в основному зі зруйнованих шандорів (гідротехнічний затвор, який служить для регулювання рівня води перед греблею – ред.) спадала вода, а тепер є шум і скид води, от тільки важко розібрати звідки, бо територія ГЕС охороняється, чи це холостий хід через машинний зал, чи через шандори, які поряд з машинним залом. Однак, скидання води до нижньої частини річки Дніпро йде у достатньо великій кількості, ніж зазвичай. Відповідно, рівень води у Дніпрі піднявся", - розказав міський голова Нової Каховки.
Володимир Коваленко нагадав, що з першого дня повномасштабного вторгнення управління Каховської ГЕС у руках окупантів.
"Можливо, загарбники хочуть підняти рівень води у дніпровських плавнях, а можливо такі дії росіян пов'язані з острівною частиною річки Дніпро, на жаль, точно не можу сказати, це мої власні припущення", - прокоментував Коваленко.
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