Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка у своєму щоденному звіті звертає увагу, що Каховська дамба на Херсонщині є одним із двох основних дорожніх шляхів перетину нижньої течії річки Дніпро. 11 листопада вона зазнала значних пошкоджень, через руйнування російськими військами під час відступу з Херсона. Ймовірно, це було зроблено з метою перешкодити майбутньому українському наступу.

"Три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, що зробило проїзд неможливим. Проте троє водозливних воріт під цією ділянкою дамби залишилися в основному непошкодженими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - дійшли висновку в розвідці Британії.

12 листопада компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону.

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