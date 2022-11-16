Британська розвідка оцінила стан дамби Каховської ГЕС після влаштованих росіянами вибухів
Підрив росіянами під час втечі з Херсону дамби Каховської ГЕС зробив проїзд через неї неможливим, однак не призвів до затоплення навколишніх територій
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка у своєму щоденному звіті звертає увагу, що Каховська дамба на Херсонщині є одним із двох основних дорожніх шляхів перетину нижньої течії річки Дніпро. 11 листопада вона зазнала значних пошкоджень, через руйнування російськими військами під час відступу з Херсона. Ймовірно, це було зроблено з метою перешкодити майбутньому українському наступу.
"Три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, що зробило проїзд неможливим. Проте троє водозливних воріт під цією ділянкою дамби залишилися в основному непошкодженими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 12 листопада компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону.
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