Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

"Національний онлайн-проєкт з тестування та вивчення української мови "Моя мова" дозволить не лише безкоштовно визначити свій рівень, але й підвищити його", - пишуть в пресслужбі.

Повідомляється, що завдяки інноваційній технології адаптивного тестування цей тест може швидко визначити рівень володіння українською мовою.

Тестування онлайн є у вільному доступі та проходити його можна у будь-який час. Виконуючи мінімальну кількість завдань - 30, людина може отримати якісні результати й при цьому щоразу отримати нові запитання, адже розроблено понад тисячу тестових запитань. Водночас користувачу пропонуються щоразу складніші ніж попереднє правильно виконане завдання, чи простіші за неправильно.

"Цей тест можна час від часу проходити впродовж всього життя, постійно покращуючи власні навички володіння українською мовою", - додають організатори.

Час на проходження тесту обмежений до години, хоча для проходження тесту, ймовірно, буде потрібно приблизно 20-30 хвилин.

Пройти тест.