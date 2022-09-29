Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я так довго агітувала не навантажувати дітей, але безумовно є україномовний компонент (українська мова і література, історія України), який, звісно, діти не вивчають в європейських школах. І по хорошому, коли дитина освоїться і почуватиметься більш-менш впевнено, і можливо сама попросить чи батьки їй запропонують, я вважаю хорошим варіантом в суботньому чи вечірньому форматі все ж таки дати можливість дитині для вивчення української мови, літератури й історії України, а також для спілкування з українськими однолітками", - сказала Іванна Коберник.

Співзасновниця ГО "Смарт освіта" наголосила, що Міністерство освіти і науки України давно повинно було розробити спрощений курс для українських дітей, що навчаються в європейських школах, оскільки були вимушені переїхати від війни, розв'язаної Росією проти України.

"Але знову ж таки МОН України (одне з двох єдиних завдань якого є зміст освіти), мало б розробити такий курс: зручний, простий, без усього зайвого. Бо, на жаль, наші програми дуже перевантажені, і зрозуміло, що коли ми говоримо про дітей, які повноцінно навчаються в іншій системі, то для них треба зробити тільки найосновніше, без чого не може обійтися освічена людина. Для того, щоб коли ця дитина повернеться в Україну, вона знала базові речі. Та навіть, якщо буде потреба щось підтягнути, це була б необхідність підтягнути на базі того, що вона вже вивчила за цим спрощеним курсом, який мав би бути розроблений. На жаль, він не розроблений", - сказала вона.

Іванна Коберник зазначила, що від імені "Української школи" до МОН України надіслали запит про розроблення такого курсу для українських школярів, однак у Міністерстві ухилилися від конкретної відповіді.

"Щобільше, наш сайт "Українська школа" надіслав запит до МОН України про те, чи розробляються такі спецпрограми з українознавчим компонентом для дітей, які навчаються за кордоном, і отримали дивну відповідь без конкретики: що платформа є, громадські організації щось роблять, щось пошукайте, щось знайдете, – десь приблизно так виглядав цей лист. Тобто там немає жодного слова, що МОН України, чий обов'язок розробляти зміст освіти, робить хоч щось у цьому напрямку", - сказала вона.

З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Понад 492 077 українських школярів нині перебувають за межами країни, від березня додому повернулися понад 170 тис. учнів.

Школярів, які нині навчаються за кордоном, після повернення до України переведуть до наступного класу за пред'явленням іноземних документів.