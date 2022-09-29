Для українських школярів за кордоном треба розробити спрощений курс вивчення мови, літератури та історії України, - співзасновниця ГО "Смарт освіта" Коберник
Співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник вважає, що Міністерство освіти і науки України давно повинно було розробити спрощений курс української мови, літератури та історії для дітей, які повноцінно навчаються в іншій системі
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Я так довго агітувала не навантажувати дітей, але безумовно є україномовний компонент (українська мова і література, історія України), який, звісно, діти не вивчають в європейських школах. І по хорошому, коли дитина освоїться і почуватиметься більш-менш впевнено, і можливо сама попросить чи батьки їй запропонують, я вважаю хорошим варіантом в суботньому чи вечірньому форматі все ж таки дати можливість дитині для вивчення української мови, літератури й історії України, а також для спілкування з українськими однолітками", - сказала Іванна Коберник.
Співзасновниця ГО "Смарт освіта" наголосила, що Міністерство освіти і науки України давно повинно було розробити спрощений курс для українських дітей, що навчаються в європейських школах, оскільки були вимушені переїхати від війни, розв'язаної Росією проти України.
"Але знову ж таки МОН України (одне з двох єдиних завдань якого є зміст освіти), мало б розробити такий курс: зручний, простий, без усього зайвого. Бо, на жаль, наші програми дуже перевантажені, і зрозуміло, що коли ми говоримо про дітей, які повноцінно навчаються в іншій системі, то для них треба зробити тільки найосновніше, без чого не може обійтися освічена людина. Для того, щоб коли ця дитина повернеться в Україну, вона знала базові речі. Та навіть, якщо буде потреба щось підтягнути, це була б необхідність підтягнути на базі того, що вона вже вивчила за цим спрощеним курсом, який мав би бути розроблений. На жаль, він не розроблений", - сказала вона.
Іванна Коберник зазначила, що від імені "Української школи" до МОН України надіслали запит про розроблення такого курсу для українських школярів, однак у Міністерстві ухилилися від конкретної відповіді.
"Щобільше, наш сайт "Українська школа" надіслав запит до МОН України про те, чи розробляються такі спецпрограми з українознавчим компонентом для дітей, які навчаються за кордоном, і отримали дивну відповідь без конкретики: що платформа є, громадські організації щось роблять, щось пошукайте, щось знайдете, – десь приблизно так виглядав цей лист. Тобто там немає жодного слова, що МОН України, чий обов'язок розробляти зміст освіти, робить хоч щось у цьому напрямку", - сказала вона.
- З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Понад 492 077 українських школярів нині перебувають за межами країни, від березня додому повернулися понад 170 тис. учнів.
- Школярів, які нині навчаються за кордоном, після повернення до України переведуть до наступного класу за пред'явленням іноземних документів.
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