Школам потрібно невідкладно шукати варіанти компенсації прогалин у знаннях учнів, - освітній омбудсмен
З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі національного телемарафону 1 вересня.
"Дуже багато питань щодо якості освіти, але я маю свою думку, яка полягає у наступному: найголовніша цінність – це життя, здоров'я та безпека. Будемо дивитися, які у нас є освітні втрати, вивчати цю ситуацію, пропонувати варіанти компенсації цих втрат", - сказав Горбачов.
Також освітній омбудсмен зауважив, що з 1 вересня дуже багато шкіл, які працюватимуть за очною формою навчання, будуть проводити дітям уроки, як швидко переходити в укриття у разі повітряної тривоги.
- Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не знімати розташування й назви освітніх закладів.
- Президент Володимир Зеленський привітав школярів і студентів із Днем знань, заявивши, що знання дають українцям міцність і стали нашою зброєю.
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