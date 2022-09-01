Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі національного телемарафону 1 вересня.

"Дуже багато питань щодо якості освіти, але я маю свою думку, яка полягає у наступному: найголовніша цінність – це життя, здоров'я та безпека. Будемо дивитися, які у нас є освітні втрати, вивчати цю ситуацію, пропонувати варіанти компенсації цих втрат", - сказав Горбачов.

Також освітній омбудсмен зауважив, що з 1 вересня дуже багато шкіл, які працюватимуть за очною формою навчання, будуть проводити дітям уроки, як швидко переходити в укриття у разі повітряної тривоги.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не знімати розташування й назви освітніх закладів.

Президент Володимир Зеленський привітав школярів і студентів із Днем знань, заявивши, що знання дають українцям міцність і стали нашою зброєю.

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