"Не показуйте заклади освіти": освітній омбудсмен звернувся до українських телеканалів
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не знімати розташування й назви освітніх закладів
Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у фейсбуці.
"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше – не вказуйте їх назви та місцезнаходження. Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити", - пише Горбачов.
- Від обстрілів Росії постраждали 2400 українських закладів освіти, 269 з них зруйновано повністю.
- На Луганщині окупанти за пів року повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили понад 160 освітніх закладів, 19 із них не підлягають відновленню.
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