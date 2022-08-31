Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у фейсбуці.

"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше – не вказуйте їх назви та місцезнаходження. Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити", - пише Горбачов.

Від обстрілів Росії постраждали 2400 українських закладів освіти, 269 з них зруйновано повністю.

На Луганщині окупанти за пів року повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили понад 160 освітніх закладів, 19 із них не підлягають відновленню.

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