Від початку повномасштабного вторгнення на Луганщині росіяни зруйнували понад 160 закладів освіти, з яких 19 - повністю
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Луганщині окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти, 19 із них не підлягають відновленню
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Луганщині окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти, 19 із них не підлягають відновленню.
Гайдай зазначив, що за півроку росіянами пошкоджені або зруйновані:
- 54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);
- 85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);
- 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);
- 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);
- 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);
- 2 заклади вищої освіти.
"Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні – роботи передбачають значних капіталовкладень. В окупантів грошей на відновлення освітніх закладів нема. Сумнозвісним прикладом є Сєвєродонецьк, де до початку збройної агресії Росії працювали 20 шкіл, більшість з яких була заповнена, як то кажуть, під зав’язку", - пише Гайдай.
Голова Луганської ОВА повідомив, що наразі у Сєвєродонецьку окупанти збираються відкрити лише чотири школи, але дітей для навчання не вистачає.
"Росіяни відкривають лише чотири – на більше відсутні кошти для відбудови розбитих закладів освіти. Але головне, що не вистачає дітей. Бо майже 9 000 хлопців та дівчат громади продовжують навчатися в евакуйованих навчальних закладах", - зазначив він.
- До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тепер тимчасово окупованих територіях Луганщини жило понад 330 тис. пенсіонерів, проте за 6 місяців понад 2/3 з них виїхали.
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