Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Луганщині окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти, 19 із них не підлягають відновленню.

Гайдай зазначив, що за півроку росіянами пошкоджені або зруйновані:

54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);

85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);

6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);

14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);

4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);

2 заклади вищої освіти.

"Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні – роботи передбачають значних капіталовкладень. В окупантів грошей на відновлення освітніх закладів нема. Сумнозвісним прикладом є Сєвєродонецьк, де до початку збройної агресії Росії працювали 20 шкіл, більшість з яких була заповнена, як то кажуть, під зав’язку", - пише Гайдай.

Голова Луганської ОВА повідомив, що наразі у Сєвєродонецьку окупанти збираються відкрити лише чотири школи, але дітей для навчання не вистачає.

"Росіяни відкривають лише чотири – на більше відсутні кошти для відбудови розбитих закладів освіти. Але головне, що не вистачає дітей. Бо майже 9 000 хлопців та дівчат громади продовжують навчатися в евакуйованих навчальних закладах", - зазначив він.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тепер тимчасово окупованих територіях Луганщини жило понад 330 тис. пенсіонерів, проте за 6 місяців понад 2/3 з них виїхали.

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