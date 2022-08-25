Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, з окупованих територій Луганщини виїхало понад 2/3 пенсіонерів.

"Як виявилося, і вони (люди похилого віку, – ред.) втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тис. пенсіонерів, то за ці пів року за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тис. осіб. Понад дві третини літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої й цивілізованому світі, а не при "руському мирі". І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли", – пише Гайдай.

Також повідомляється, що окупанти протягом декількох місяців не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму, зокрема великі сподівання загарбники покладали на пенсіонерів.

Місцеві жителі тимчасово окупованих районів Херсонської області перешкоджають підготовці окупантів до так званих референдумів про приєднання до РФ.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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