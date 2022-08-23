Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Як йдеться у повідомленні, Росія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, зокрема освітні та наукові заклади.

"Окупанти не припиняють атаки українських міст, гине цивільне населення, наші діти. Вони знищують освітню та наукову інфраструктуру. 2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 269 з них зруйновано повністю", - пише Міносвіти.

Міністр науки і освіти Сергій Шкарлет повідомив, що попри війну освітній процес почнеться вчасно.

"Попри бажання агресорів знищити все українське, ми розпочинаємо освітній процес, як завжди, 1 вересня, але формат залежатиме від безпекової ситуації", - повідомив Міністр.

За словами Шкарлета, наразі в Україні є велика потреба в підручниках, цифрових девайсах для освіти та шкільних автобусах, адже втрати матеріально-технічної бази значні.

"Українська освітньо-наукова система зіштовхнулася з величезною кількістю викликів, проте ми рішуче долаємо їх завдяки підтримці міжнародних партнерів, донорів та друзів", - йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України пошкоджено 906 закладів охорони здоров'я, з них повністю зруйновано 123. Виведено з ладу 87 авто швидкої допомоги.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb