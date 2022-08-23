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Росія знищує освітню та наукову інфраструктуру України: від обстрілів постраждали 2400 закладів освіти

23 серпня, 2022 вiвторок
18:31
війна з Росією

Від обстрілів Росії постраждали 2400 українських закладів освіти, 269 з них зруйновано повністю

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Як йдеться у повідомленні, Росія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, зокрема освітні та наукові заклади.

"Окупанти не припиняють атаки українських міст, гине цивільне населення, наші діти. Вони знищують освітню та наукову інфраструктуру. 2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 269 з них зруйновано повністю", - пише Міносвіти.

Міністр науки і освіти Сергій Шкарлет повідомив, що попри війну освітній процес почнеться вчасно.

"Попри бажання агресорів знищити все українське, ми розпочинаємо освітній процес, як завжди, 1 вересня, але формат залежатиме від безпекової ситуації", - повідомив Міністр. 

За словами Шкарлета, наразі в Україні є велика потреба в підручниках, цифрових девайсах для освіти та шкільних автобусах, адже втрати матеріально-технічної бази значні.

"Українська освітньо-наукова система зіштовхнулася з величезною кількістю викликів, проте ми рішуче долаємо їх завдяки підтримці міжнародних партнерів, донорів та друзів", - йдеться у повідомленні.

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Україна
освіта
російська армія
злочини проти людяності
Денис Шмигаль
ракетний удар
Наука
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