Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

"З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни пошкоджено 906 закладів охорони здоров'я, з них повністю зруйновано 123 – це те, що вже відновленню не підлягає", - зауважив він.

На решті об'єктах працюватиме комісія і, можливо, кількість зруйнованих збільшиться. Адже візуально виглядає так, що заклад можна відновити, але коли вже приходять спеціалісти на територію закладу, то може бути зовсім інша оцінка.

"Плюc, не з усієї території України ми можемо отримати інформацію, бо немає доступу, щоб реально подивитись та оцінити. Як приклад наводжу Маріуполь: за припущеннями ми розуміємо ступінь пошкодження закладів охорони здоров'я, не оцінивши, бо не було доступу на територію", - сказав міністр.

За словами Ляшка, 87 швидких виведено з ладу – обстріляно, пошкоджено осколками – зараз вони не на маршруті. А 241 швидку окупанти забрали.

Крім того, 47 аптек повністю зруйновано, це здебільшого приватні об'єкти. Пошкоджено 505 аптек – деякі з них відновили роботу, деякі ні.

"Щодо медичних працівників, ми маємо 18 вбитих цивільних медичних працівників, це без кількості тих, хто був мобілізований до Збройних сил України й працює або в Медичних силах ЗСУ, або як військовослужбовець з автоматом у руках. І 59 цивільних медики зараз мають складні поранення і проходять лікування", - наголосив він.

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