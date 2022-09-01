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Знання стало нашою зброєю, адже "знати" й "захищати" завжди йдуть поруч, - Зеленський привітав школярів і студентів із початком нового навчального року

1 вересня, 2022 четвер
08:59
Суспільство Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав школярів і студентів із Днем знань, заявивши, що знання дають українцям міцність і стали нашою зброєю

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Президент зауважив, що цьогорічне 1 вересня суттєво відрізняється від 30 попередніх, але об’єднує в собі десятки років, століть, битв, які були, і тих, що тривають, втрачених перемог і здобутих, а також "тієї перемоги, яка обов’язково буде".

Він зазначив, що сьогодні - 190-й День знань, які резюмують понад тисячоліття української історії, культури, життя, попри будь-які загрози.

"Попри ворожі прагнення, які завжди програвали й програють нашому бажанню жити. Вашому бажанню. Бажанню кохати й дружити, розвивати й розвиватися, берегти отримане від батьків і пізнавати нове. Тобто навчатись і міцніти. Ось про що цей навчальний рік – такий особливий", - пояснив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що рік починається для всіх по різному: хтось перебуває в інших регіонах України, за кордоном, навчається онлайн або у своєму навчальному закладі, але не почувається спокійно. За словами президента, важливо, що починається навчальний рік і триває навчання, а знання про Україну не переривається.

"Бо це знання дає нам міцність. Це знання стало нашою зброєю. "Знати" і "захищати" завжди йдуть поруч. Знати понад тисячолітню історію нашої державності й захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало. Знати нашу географію - нашу прекрасну землю, наше чудове море - і захищати не просто територію, а неймовірні місця, у яких у різні часи творилася наша ідентичність. Знати нашу культуру, чути українське слово, бо в нашій культурі, у нашій літературі, у нашій поезії - відповідь. Відповідь Шевченка й Франка, Лесі Українки та Стуса, Симоненка й Гончара, Ліни Костенко і багатьох інших… Відповідь - чому ми переможемо", - наголосив він.

Володимир Зеленський процитував слова Олеся Гончара: "Білу ніч, як кришталь, дзвінку крик ракети прорвав. Небо все у кривавім вінку, у терновім вінку заграв".

Президент зазначив, що 24 лютого всі українці об’єдналися та стали на захист найріднішого, що в нас є. Зокрема, показали себе діти.

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те", - зацитував Володимир Зеленський Ліну Костенко.

Президент сказав, що українські діти, які підтримували країну, дуже швидко подорослішали. Вони не злякались, а допомагали в бомосховищах, пораненим батькам, військовим, збирали гроші на армію. Володимир Зеленський наголосив, що українськими дітьми можна тільки пишатися. Президент процитував вірші Василя Стуса "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує" та "Народ мій є! Народ мій завжди буде!"

"Цього літа ні в кого не було літа. Час минув, ніби із зими - в зиму. Замість дитячих майданчиків доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці доводилося залишатись із дорослими й чути забагато трагічних новин. Але ви були сміливими. І ви зробили свій вибір – вибір на користь України. Всієї України - від Ужгорода до Ялти, від Чорноморська до Харкова. На користь усього нашого народу", - зауважив Володимир Зеленський.

Він додав, попри те, що в українських дітей украли частину дитинства та юності, вони залишаються вільними.

"Ми всі знаємо, що перемога буде. Ви всі  це знаєте, що перемога буде. У вас вкрали частину дитинства, частину юності... Але ви вільні. Завжди будете. Тож будьте гідними своєї волі і нашої України", - сказав президент.

Володимир Зеленський зачитав рядки з віршів "Каменярі" Івана Франка й "І Архімед, і Галілей".

"Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну. Знання про неї, слова про неї, мрії про неї - які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в України є такі діти. Є такі ви", - наголосив він.

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